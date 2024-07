Eliana sai com novas parceiras de emissora e comenta: Muita resenha

Rolêzinho entre amigas! Eliana está muito feliz em sua nova etapa na carreira e saiu com as novas parceiras da Globo, mostrando o momento nos Stories do Instagram na última terça-feira, dia 9. Na publicação, ela deixou um comentário:

Muita resenha, enquanto que na republicação ela escreveu:

Delícia de jantar com as amigas do Saia Justa... Que encontro!

Ela saiu com a companhia de Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil. Além disso, Rita postou uma fotinho delas juntinhas e brincou:

Já deu match, Brasil! Saia justa - nova temporada, 7 de agosto.

Vale lembrar que Eliana saiu do SBT e fechou contrato com a Globo recentemente.