Vasco anuncia a contratação de Philippe Coutinho após 14 anos

O Vasco anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do meia Philippe Coutinho. Revelado pelo clube, o jogador chega como o grande nome para levar o time novamente à disputa por títulos no cenário nacional.

O jogador retorna a São Januário após um intervalo de 14 anos. Em um post no seu site oficial, o clube tratou de valorizar a chegada do atleta. "Coutinho é Vasco!".

Nas redes sociais, o jogador, de 32 anos, aparece em duas fotos com a camisa vascaína. Na primeira, ele aparece de frente destacando o escudo com a cruz de malta. Em outra imagem, o atleta aparece com o número 11 às costas.

A apresentação do meia já tem data definida pela diretoria. Philippe Coutinho vai conceder a primeira entrevista coletiva nesta quinta-feira, às 15h11 (o minuto é referência ao número da camisa que ele vai usar) na Sede Náutica do clube, na Lagoa.

Coutinho chega após um acerto por empréstimo com o Aston Villa e o vínculo vai até o meio do ano de 2025. Na última temporada, ele defendeu o Al-Duhai, do Catar. A negociação que repatriou o atleta durou cerca de dois meses.

No período em que esteve no exterior, ele passou pela Inter de Milão, Liverpool, Barcelona e Aston Villa, entre outras equipes. Em entrevista ao site do clube, o jogador comentou sobre o seu retorno.

"É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então, é realmente um sentimento d estar voltando para casa, para o lugar onde fui criado, que eu amo. Todo mundo sabe o quanto eu estou feliz por essa volta".