Catalá destaca postura do Tigre, mas pede eficiência nas finalizações

O técnico Ricardo Catalá aprovou o desempenho do São Bernardo FC na vitória por a 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, segunda-feira, no 1º de Maio, pela Série C do Brasileiro. O resultado fez com que o Tigre ultrapassasse os próprios paraibanos na classificação e chegasse à terceira colocação, com 24 pontos, a exemplo do adversário, que perde nos critérios de desempate.

“Acho que fizemos um jogo muito consistente. Tivemos a possibibilidade de abrir o placar bem cedo, com dois, três minutos, o que poderia, inclusive, ter mudado o curso da partida, nos trazer mais tranquilidade e, também, alterar o plano de jogo do adversário”, disse. “Mas acredito que as trocas ajudaram a equipe a buscar o gol que precisava.”

Catalá destacou ainda que o São Bernardo FC realizou 22 finalizações durante o confronto, mas que ainda precisa ajustar a questão da eficiência. “Ainda assim, fiquei feliz pela consistência defensiva e como a equipe se comportou”, disse.

O Tigre volta a atuar domingo, contra o líder Volta Redonda (26), no Rio.