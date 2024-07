Gasto com Habitação sobe 0,25% em junho, impacto de 0,04 p.p. no IPCA, afirma IBGE

As famílias brasileiras gastaram 0,25% a mais com Habitação em junho, uma contribuição de 0,04 ponto porcentual para a taxa de 0,21% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 10.

A taxa de água e esgoto aumentou 1,13%, uma pressão de 0,02 ponto porcentual sobre a inflação, devido a reajustes tarifários de 9,85% em Brasília a partir de 1º de junho; de 6,94% em São Paulo a partir de 10 de maio; e de 2,95% em Curitiba a partir de 17 de maio.

A energia elétrica residencial aumentou 0,30% em junho, contribuição de 0,01 ponto porcentual para a inflação do mês. O resultado foi influenciado pelo reajuste tarifário de 6,76% aplicado em Belo Horizonte a partir de 28 de maio.

Já o gás encanado recuou 0,49%, decorrente de uma redução média de 1,75% no Rio de Janeiro, a partir de 1º de junho.