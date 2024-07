Sérgio Britto, do Titãs, faz show na sexta-feira em Sto.André

O cantor Sérgio Britto, integrante dos Titãs, traz seu show Epifania para o teatro do Sesc Santo André, nesta sexta-feira (12), às 20h. A apresentação tem formato íntimo com piano, voz, violão, baixo e percussão. As vendas nas bilheterias físicas da rede ainda estão disponíveis. Os ingressos custam R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).

Com mais de 40 anos de trajetória, ele revisita clássicos como Epitáfio e Homem Primata e traz aos espectadores uma imersão nas histórias e curiosidades por trás das composições.

Do trabalho solo, foram selecionadas as músicas Epifania, Sol e Água Limpa e Purabossanova para o repertório.