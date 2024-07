Concurso de beleza nipônica acontecerá pela primeira vez no Grande ABC

O Miss Nikey, concurso nacional voltado para brasileiras que querem valorizar a beleza herdada dos familiares japoneses, ocorrerá agora ao nível do Grande ABC. O anúncio, que já precedeu a abertura das inscrições, foi feito no último domingo (7), durante a celebração da comunidade nipônica no 18º Tanabata Matsuri (Festival das Estrelas) realizado pela Sociedade Cultural ABC, o Bunka de Santo André.

A festividade, com atrações e pratos orientais, bateu um recorde de público, com 12.000 visitantes e foi a ocasião ideal para revelar a novidade, segundo Anderson Taba, presidente da entidade organizadora.

"Vejo que esta edição também foi a mais comentada nas redes sociais, o que se torna gratificante, já que começamos os preparativos do Tanaba (sempre realizado no sétimo dia do sétimo mês) no começo do ano. Além do público em geral, é com alegria que saudamos a presença das autoridades locais", destaca ele. Estiveram presentes no local o prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB), a deputada estadual Ana Carolina Serra (PSDB) e o vereador andreense Pedrinho Botaro (PSDB).

Segundo ele, com a abertura de inscrições para o concurso disponível em https://www.missnikkey.com.br/termo-para-cadastro-de-modelo/, a expectativa é que o resultado das jovens escolhidas seja revelado apenas no próximo ano.

"Em especial, nesta edição de pontapé para o Grande ABC, teremos uma categoria senior, para as pessoas com mais de 60 anos. Ambas categorias são bem interessantes porque promovem uma integração entre as comunidades em todo o Brasil, sem falar que são um estímulo para que a cultura japonesa seja preservada", conta Taba.

Para as garotas com ascendência japonesa, a faixa etária de participação será de 15 a 30 anos.