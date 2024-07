Pizza em Sto. André está entre 50 melhores da América Latina, diz ranking

Quatro ingredientes – como uma típica pizza italiana de Nápoles, foram os suficientes para uma indicação anônima da pizzaria andreense Grazie Napoli (Rua das Aroeiras - Bairro Jardim) ao prêmio internacional 50 Top Pizza. Com o reconhecimento de jurados secretos, a opção gastronômica está classificada como a 18ª melhor na América Latina, sendo a 9ª no Brasil e 6ª no Estado.

Esta é a primeira vez que a América Latina ganha uma categoria única no guia italiano. E, apesar dos 33 países participantes, as 25 posições alcançadas apenas pelo Brasil em abril provam a inclinação nacional pelas redondas.

"Acredito que o que faz a pizza tão popular no Brasil é ela ser democrática. Dificilmente você achará alguém que não goste dela em si, apesar da preferência por sabores variar. Para garantir lembranças com a família ou amigos, além de saciar, ela se oferece como uma opção de valor acessível", comenta o proprietário da Grazie Napoli, Marcos Piazza – que pelo próprio sobrenome não esconde a ascendência italiana.

Foi em uma das viagens pelo país dos antepassados, na maior metrópole do Sul da Itália, que ele experimentou o conceito que implantaria no negócio andreense que foi assumido em 2021, mas nasceu em 2013.

Já em 2019 mesmo, a casa havia sido condecorada entre as Melhores Pizzarias Napolitanas no mundo pelo mesmo ranking. E a fome por premiações está estampada nas paredes e histórias da pizzaria, com reconhecimentos anteriores, como o da Veja Comer&Beber e o do Paladar, caderno de gastronomia do jornal Estadão.

Segundo o empreendedor, o segredo para reunir apenas no mês passado 4.800 clientes no salão da pizzaria, está em uma massa que se torna levemente mais elástica e leve no paladar por prezar pela qualidade do quarteto de ingredientes essenciais: farinha, água, azeite e fermento, que se harmonizam artesanalmente em 8h de fermentação.

"A digitalização também conta muito. Nosso Instagram, que é a principal porta de comunicação com o cliente, tem várias postagens diárias. Isto porque o desafio dos empreendimentos de pizza de modo geral mesmo é tornar a pizza atrativa para além do final de semana, do costume brasileiro", destaca.

Para celebrar a recente conquista e este Dia da Pizza (10), o estabelecimento preparou até mesmo uma pizza sazonal.

"Quando abri o e-mail que comunicava esta vitória, não conseguia acreditar. Foi muito significativo. Então apostamos neste ano em um sabor intenso, que permanecerá no cardápio até o final deste mês."

As fatias da comemoração levam molho de tomate, mozzarella fior di latte, fatias de copa, straciatella, raspas de limão siciliano, crispy de manjericão basílico e pimenta preta. A porção é individual e bem servida, custa R$ 75.