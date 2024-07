Giovanna Ewbank posta detalhes da festa de aniversário de Zyan

Festona! Giovanna Ewbank compartilhou nas redes sociais vídeos mostrando os detalhes da festinha de aniversário do filho Zyan, que completou quatro anos de idade na última segunda-feira, dia 8.

O que era para ser só um bolinho em família, se tornou uma festona com decoração do Hot Wheels. Tudo com direito a diversos carrinhos de papelão espalhados, balões, um bolo temático e até uma pista inspirada no brinquedo!

O parabéns foi bem amoroso e carinhoso, e em família. A mãe orgulhosa postou o momento nos Stories do Instagram. Zyan estava rodeado da mãe, do pai, Bruno Gagliasso, e dos irmãos, Titi, que completou 11 anos de idade recentemente e Bless, de nove anos de idade.

Além disso, antes da festa, Giovanna abriu o coração sobre o aniversário do pequeno através de uma publicação:

- Hoje é o dia do meu raio de sol, amor da minha vida! Meu BabyZ hoje faz 4 anos, e passou voando!