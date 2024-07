Fábio Jr., Péricles e Seu Jorge: São Caetano celebrará aniversário em shows

Entre as comemorações dos 147 anos de São Caetano neste 28 de julho, estão confirmadas as apresentações gratuitas de três artistas nacionais no Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566 - Bairro Cerâmica): Fábio Jr. (27), Péricles (26) e Seu Jorge (28).

O horário previsto para que as atrações subam ao palco ainda não foi divulgada. Entretanto, é importante destacar que a doação de 1 quilo de alimento não perecível é desejável, segundo a organização do evento.