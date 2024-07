Marcelo Lima ainda não desistiu de Brasília

Engana-se quem pensa que o pré-candidato a prefeito de São Bernardo Marcelo Lima (Podemos) aceitou passivamente o resultado do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que, em novembro, cassou-lhe o mandato de deputado federal sob o argumento de infidelidade partidária – a cadeira lhe foi tomada em ação movida pelo Solidariedade, descontente com a ida do parlamentar ao PSB dias depois da posse, em fevereiro de 2023. O são-bernardense entende que foi vítima de “golpe político” e assegura ter farta documentação que comprovaria a anuência da antiga agremiação à troca de siglas. É nela que os advogados trabalham para reabrir o caso – primeiro no TSE e, depois, se necessário, no STF (Supremo Tribunal Federal) – e recuperar o posto. “Para mim, é uma questão de honra”, confidencia.

BASTIDORES

Oratória

Saber como falar bem em público é um requisito indispensável – mas que poucos conseguem – para quem pretende disputar uma vaga nos Legislativos municipais. Disposta a capacitar os pré-candidatos para a eleição que se aproxima, a Câmara de Diadema recebe no próximo dia 17, às 13h, workshop sobre oratória. A iniciativa é do vereador Jerri Dessone da Silva Rego, o Jerry Bolsas (PSB) – que, embora integre a base do prefeito José de Filippi Júnior (PT), é um dos parlamentares que mais discursam na tribuna da Casa.

Cotação

O nome da empresária Rose Molitor, que já integrou o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), passou a circular intensamente nos bastidores políticos da cidade. Muita gente diz que ela pode integrar, como pré-candidata a vice, a chapa majoritária ao Palácio da Cerâmica encabeçada pelo ex-vereador Fabio Palacio (Podemos).

Contas aprovadas

O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) aprovou “com ressalvas”, em sessão realizada no último dia 2, as contas referentes ao exercício de 2022 da Câmara de Santo André, comandada naquele ano e no anterior por Pedrinho Botaro (PSDB). A sessão foi presidida pelo conselheiro Antonio Roque Citadini. A Corte já havia considerado regular a contabilidade do tucano referente a 2021.

Prepara o café

Líder do levantamento Diário/Paraná Pesquisas divulgado há uma semana (sob registro no TSE de código SP-09276/2024) com 50,4% das intenções de voto, o pré-candidato do PSB à Prefeitura de Rio Grande da Serra, Akira Auriani, foi recebido em Brasília pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), para quem entregou demandas na área da Saúde. “É uma alegria revê-lo e recebê-lo. Registramos todas as necessidades, e pode preparar o café, porque logo estaremos em Rio Grande da Serra”, prometeu o vice-presidente.

Política em Cena

O prefeito de Ribeirão Pires e pré-candidado à reeleição, Guto Volpi (PL), será o entrevistado do podcast Política em Cena, amanhã, a partir das 19h, com transmissão nos principais canais do Diário. O liberal será o nono convidado do programa, criado com a missão de aproximar espectadores e leitores das principais pautas do Grande ABC.

Na liderança

Guto Volpi e seu principal oponente, Gabriel Roncon (Cidadania), estão tecnicamente empatados em levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas a pedido do Diário (registrado no TSE sob código SP-05903/2024). Guto lidera com 38,6% das intenções de voto, contra 32,9% de Roncon, mas dentro da margem de erro da pesquisa, de 4,4 pontos percentuais para cima ou para baixo.