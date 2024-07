Chuchu: Não vou me curvar à esquerda, diz vereador de S. Bernardo

Paulo Chuchu (PL), vereador de São Bernardo, afirmou ser vítima de ameaças por defender ideais conservadores e pautas alinhadas à direita brasileira. Policial civil com 20 anos de carreira, o parlamentar garantiu não temer ser morto. “Pode custar minha vida, mas não vou me curvar à esquerda”, garantiu.

A declaração foi dada durante a CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora, na tradução da sigla em inglês), no último fim de semana, em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

O liberal respondeu ao questionamento do mestre de cerimônias sobre a relação entre servir à Segurança Pública e, atualmente, ao Legislativo são-bernardense. Para ele, atuar no parlamento, em uma cidade berço do sindicalismo do Partido dos Trabalhadores, é um desafio constante. “Por ser de direita, bolsonarista e combater o crime, eu e minha família recebemos ameaças de morte”, afirmou, ao complementar que não mudará seus posicionamentos. “Se for para custar minha vida, custará.”

Chuchu, amigo da família Bolsonaro, criticou, sem citar nomes, a falta de investimentos de prefeitos na Segurança Pública. O setor, prioritariamente, é uma responsabilidade do governo do Estado, mas os municípios devem participar ativamente, não somente com investimentos nas GCMs (Guardas Civis Municipais) e em videomonitoramento. “Os prefeitos devem iluminar as ruas e podar árvores”, exemplificou.

Na oportunidade, Paulo Chuchu também estreitou relacionamento com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e com presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Além de ser um dos poucos vereadores conservadores do Grande ABC, Chuchu nutre boas relações com a família Bolsonaro. Ele foi assessor parlamentar de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atualmente deputado federal.

CPAC

Considerada a principal conferência de direita do mundo, o evento em Santa Catarina reuniu no fim de semana, entre lideranças locais e estaduais, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o chefe do Executivo da Argentina, Javier Milei.