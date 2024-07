Petrobras encarece gasolina e gás de cozinha; veja valores no Grande ABC

O preço da gasolina aumentou 7,8% e o do gás de cozinha 9,81%. Os dois reajustes foram anunciados nesta segunda-feira (8) pela Petrobras e começam a valer a partir desta terça-feira (9). São as primeiras altas na gestão da presidente Magda Chambriard.

O preço da gasolina para as distribuidoras passa a ser, em média, de R$ 3,01. “Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,20/litro, uma variação de R$ 0,15 a cada litro de gasolina C”, disse a Petrobras em nota.

No Grande ABC, de acordo com a lista de preços divulgada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), referentes ao período de 23 a 26 de junho, os valores mais alto e mais baixo cobrados pela gasolina comum estão em postos de Diadema. Lá, o combustível varia de R$ 4,79 a R$ 6,27. Com o acréscimo de R$ 0,15 estimado pela Petrobras, é possível prever variação de valores entre R$ 4,94 e R$ 6,42.

O Regran, sindicato que reúne os revendedores das sete cidades, afirma que os preços cobrados nesta segunda estavam em R$ 5,99 e R$ 6,29, o que permite projetar entre R$ 6,14 e R$ 6,44. Vale lembrar que cada posto é livre para estipular seu preço.

O último reajuste da gasolina havia ocorrido em outubro do ano passado. Segundo a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), a defasagem em relação ao mercado internacional era de 18% antes do aumento desta segunda.

De acordo com a Petrobras, desde a implementação da nova estratégia comercial, a estatal reduziu seus preços de venda da gasolina para as distribuidoras em R$ 0,17/litro.

GÁS

Com relação ao GLP (Gás Liquifeito de Petróleo), que sofria reajuste desde março de 2022, o preço de venda para as distribuidoras passará a ser, em média, equivalente a R$ 34,70 por botijão de 13kg, um aumento equivalente a R$ 3,10.

Na região, os valores variam de R$ 105 (Diadema) a R$ 116 (São Bernardo). A expectativa é que o botijão de 13 kg passe a custar entre R$ 115,30 e R$ 127,30.