Caravana da Saúde realiza 600 atendimentos em São Bernardo

A AD (Assembleia de Deus) Brás de São Bernardo recebeu entre os dias 4 e 6 deste mês a Caravana da Saúde da Mulher e do Homem, idealizada pelo deputado estadual Oséias de Madureira (PSD) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI). Nos três dias da ação, o equipamento ofereceu mais de 600 atendimentos gratuitos à comunidade.

Homens e mulheres de todas as idades puderam cuidar da própria Saúde, com acesso a diversos serviços. Para as mulheres estavam disponíveis exames de papanicolau e transvaginal, focados na prevenção contra o câncer do colo do útero, e exame das mamas, para a detecção precoce do câncer de mama. Os homens, por sua vez, puderam realizar eletrocardiogramas para a avaliação da saúde do coração e testes rápidos de glicemia e colesterol, fundamentais para o controle do diabetes e de doenças cardiovasculares.

Além disso, ambos os sexos tiveram acesso a consultas com oftalmologistas, que encaminharam a população para exames de acuidade visual e prescrição de óculos quando necessário.

A Caravana da Saúde não se limitou a oferecer exames. A equipe de profissionais – composta por médicos, enfermeiros, técnicos e voluntários – orientou os pacientes sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde.

“É uma satisfação proporcionar saúde de qualidade à população, especialmente aos mais necessitados”, destacou o deputado. “Ver a alegria nos rostos das pessoas é o maior retorno que poderíamos desejar.” A ação foi recebida com entusiasmo pela população. Maria de Lurdes, 70 anos, aproveitou a oportunidade para realizar todos os exames. “Ter atenção dos médicos e atendimento de qualidade é o que todos precisam. Que seja possível realizar ainda mais ações como essa.”