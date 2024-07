Pintado diz que situação do Guarani na Série B atrapalha na busca por reforços

O Guarani está no mercado em busca de reforços para ajudar na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, mas a diretoria vem sendo atrapalhada pela situação delicada na tabela de classificação.

De acordo com o técnico Pintado, a diretoria foi atrás de jogadores que estão na Série A, mas a campanha atrapalha na hora de negociar. O Guarani é o lanterna da Série B, com apenas seis pontos em 14 rodadas.

"A diretoria está fazendo o máximo de esforço. Se tem uma coisa que eu não sou e não preciso ser é puxa-saco. Vejo o esforço de todos aqui dentro para buscar reforços. A gente não precisa de jogador, precisamos de solução. É muito difícil você nesse momento convencer um jogador de alto nível a vir, principalmente pela situação que estamos. Como você fala: 'vem trabalhar no Guarani hoje'. Ele é um bom atleta, bom profissional, pode ser a solução, mas vai ter outras propostas. Aí entra a parte financeira", destacou o treinador.

Diante das dificuldades, a diretoria negociou com jogadores pouco conhecidos pela torcida. O zagueiro Renê Santos, o volante Gabriel Bispo e o atacante Daniel dos Anjos foram anunciados. Os próximos serão o zagueiro Matheus Salustiano e o lateral-direito Pacheco, que já estão treinando com o elenco.

"Estamos trazendo jogadores que estão sendo avaliados. Não são jogadores que eu gosto, que eu conheço, de empresário, de amigos. Não existe isso, existe uma avaliação criteriosa. Acertar 100% é impossível, mas não tenha dúvida que será uma equipe diferente a partir do próximo jogo. Não podemos desprezar quem está aqui, mas a mudança é urgente", afirmou Pintado.

Os novos reforços ficam à disposição a partir de quarta-feira, quando abre a janela de transferências no futebol brasileiro. O próximo jogo do Guarani é no sábado, contra o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 15ª rodada da Série B.