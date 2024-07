ONG andreense em combate ao câncer vende ingressos com desconto para chá

A ONG Viva Melhor, que auxilia mulheres diagnosticadas com câncer de mama há mais de 20 anos em Santo André, comercializa a partir desta segunda-feira (8) convites para um chá beneficente, a ser realizado em 22 de agosto. Na tarde com lanches, bolos e bebidas para nutrir a alma (e a boa causa), o grupo promoverá também um bingo com prêmios, apresentações musicais e um bate-papo com objetivo de acolher as pacientes que receberam o diagnóstico e os interessados em discutir caminhos para a conscientização popular sobre a causa. A aquisição de ingressos antecipados conta com R$ 10 de desconto.

O evento acontecerá no Clube Primeiro de Maio, na Av. Portugal, 79, ao Centro da cidade. A expectativa é que 600 pessoas sejam recebidas na casa, a partir das 13h30. Para participar, é preciso encaminhar o comprovante de pagamento ao WhatsApp (11) 97629-2619, assim que o PIX, estimado em R$ 30 e que garante a vaga, seja efetuado. A chave sugerida é o CPF 03.532.740/0001-67.

"A expectativa sempre é grande. O câncer de mama não é assunto só para outubro, é, em realidade, a principal incidência nas mulheres brasileiras", comenta a fundadora e presidente da associação, Vera Emília.

Vera também já foi uma das pacientes e venceu a doença. Foi a partir das próprias experiências, que, junto a amiga Terezinha Cipriani, fundou a organização andreense sem fins lucrativos, hoje com mais de 50 voluntárias engajadas no acolhimento de outras mulheres, doação de próteses mamárias para todo país e no empréstimo de perucas.

Segundo ela, sutiãs também são vendidos a preço de custo no espaço e até pequenos detalhes rodeiam a iniciativa. Este é o caso da entrega de uma almofada vermelha às interessadas, em formato de coração, para que a paciente possa apoiar o braço após a cirurgia de extração de nódulo ou mastectomia - procedimento em que toda a mama é retirada.

Para conhecer, ajudar ou se beneficiar do trabalho, é possível visitar a Viva Melhor de segunda a sexta-feira, das 14:00 às 16:45h, na Associação dos Aposentados (Rua Antônio Cardoso Franco, 165 - Centro).