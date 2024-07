Alice Wegmann revela já ter precisado ser reanimada em set de filmagem

Por meio das redes sociais, Alice Wegmann respondeu aos seguidores se gosta de seu trabalho. No começo, ela contou como é privilegiada por poder viver da arte.

- Na maior parte do tempo, sim. Eu amo fazer o que eu faço, sou grata e privilegiada para c****a por conseguir viver de arte em um país que não valoriza tanto a própria cultura, mas tem dificuldades.

Então, continuando, a atriz da TV Globo contou que já passou por muitas dificuldades. A revelação de ter sido reanimada foi chocante para muitos fãs.

- Já vi cinco pessoas de áreas diferentes chorando em um mesmo set por falta de organização, já tive meu coração batendo a 31 batimentos por minuto e tomei duas doses de atropina (adrenalina) para reanimar. Já questionei muito as horas de trabalho excessivas do audiovisual, já me decepcionei... nada é constante. Mas, até onde eu puder, vou viver essa paixão.

Apesar de Alice colocar atropina como adrenalina para explicar aos seguidores, o primeiro é utilizado muitas vezes para tratar questões estomacais.