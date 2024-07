Jojo Todynho posa de biquíni e se incomoda com comentário de internauta

Nem sempre o mundo da internet é cor-de-rosa. Prova disso é que às vezes os famosos acabam rebatendo haters nas redes sociais. Jojo Todynho é uma das celebridades que não fica calada diante de comentários inconvenientes.

A cantora, que já perdeu mais de 50 quilos após passar pela cirurgia bariátrica combinada a dieta e exercícios físicos, compartilhou dois cliques no Instagram em que posa com um biquíni de crochê. O traje beachwear de tom vibrante contava com um detalhado design em formato de flor no top.

Em meio aos elogios que ganhou na sessão de comentários, um internauta escreveu:

Agora, sim, tem todo meu respeito.

Assim que viu, a artista fez questão de responder de forma bem direta:

Se manca.