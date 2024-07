Próxima novela do SBT também terá capítulos a perder de vista

“Romeu e Julieta”, atualmente em cartaz, já rompeu a marca de 300

O SBT confirmou para o próximo dia 29, segunda-feira, a estreia de “A Caverna Encantada”, substituta de “A Infância de Romeu e Julieta”. E, a quem interessar possa, a nova produção, tocada pela equipe de Iris Abravanel, seguirá o planejamento das anteriores: terá capítulos a perder de vista! Ainda não é possível cravar uma quantidade, porque tudo está diretamente ligado a questões comerciais e de audiência. Mas, só para que o leitor possa ter uma ideia, “Romeu e Julieta”, em seus momentos finais, já rompeu a casa de 300 episódios, apesar de não anotar índices satisfatórios. Na verdade, dado o investimento, que incluiu uma parceria inédita com o Prime Video, o resultado foi considerado frustrante. Por outro lado, o SBT está muito confiante no projeto “A Caverna Encantada”, liderado por Mel Summers, Miguel Coelho, Elam Lima e Isabela Souza. A história é vista como um mix de grandes sucessos já produzidos pelo canal e vai contar a história de Anna (Summers), filha de Paulo (Lima), um médico missionário. Os dois vivem juntos no norte de Minas Gerais. Ele recebe um chamado para uma missão perigosa e, a menina, não poderá acompanhá-lo. O pai deixa a filha num colégio interno no interior de São Paulo, onde ela irá conviver com crianças (e criaturas) bem diferentes. Tudo isso em meio a muita música e aventuras.

TV Tudo

Voando baixo

Estão bem acelerados os trabalhos do “Domingo Record”, que a Rachel Sheherazade vai estrear no dia 18 de agosto, na mesma data do lançamento de “Acerte ou Caia!”, comandado por Tom Cavalcante.

Já tem 80% da equipe formada. A primeira reunião de criação aconteceu na semana passada.

Equipe

O novo programa de Sheherazade, que está às voltas com a reta final da segunda temporada de “A Grande Conquista”, terá nos créditos a direção-geral de Rafael Perantunes e direção de Wilson Ribas.

Trata-se do próximo desafio da apresentadora na Record.

Palco

Helena Ranaldi e Martha Meola iniciaram os ensaios do espetáculo “Por Trás das Flores”, com texto de Samir Yazbek e direção de Marcelo Lazzarotto.

Uma estreia que já pode ser confirmada para o dia 12 de setembro no Itaú Cultural, em São Paulo.

Túnel do tempo

Lá atrás, princípio da novela “Malhação”, e André Marques e Cláudio Heinrich podem falar muito bem sobre isso, muitos atores conseguiam espaços privilegiados na Globo, não só pelo talento, mas também devido à quantidade de cartas enviadas por seus fãs ao departamento de elenco.

Hoje, tem essa história do número de seguidores nas redes sociais e, por tabela, os chamados “influencers”. Um grande incômodo para boa parte dos atores profissionais.

Na dela

Marina Ruy Barbosa tem se dedicado muito às suas atividades como empresária, mas, isto está longe de significar um abandono às atividades artísticas.

Existem propostas de novelas e séries na mesa, todas devidamente em estudos.

Negócio

O empresário Yon Moreira, realizando um antigo sonho, colocou em funcionamento a YpêTV, canal aberto da parabólica digital e já contando com alguns nomes conhecidos do mercado, trabalhando ao seu lado.

O diretor de programa Wanderley Villa Nova, por exemplo, é um deles.

Favoritos

Os filmes “O Sequestro do Voo 375” e “Mussum, o Filmis” estão indicados e aparecem como favoritos para o “Prêmio Grande Otelo” de cinema, que neste ano vai homenagear o Cinema Novo.

Cerimônia marcada para 28 de agosto, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro.

Merece uma chance

Evidente que este é um assunto restrito à Globo, que deve resolver da melhor maneira possível, porém, depois de segurar a onda de dois remakes na sequências, “Pantanal” e “Renascer”, o autor Bruno Luperi poderia ter a chance de desenvolver um trabalho solo.

Até agora ele trabalhou com as amarras de duas reproduções. Tem todo direito de mostrar mais que isso.

Galvão

A participação do Galvão Bueno, desde o último “Esporte Espetacular” e durante toda a Olimpíada de Paris, será bem intensa e ele viaja já na próxima semana.

Por enquanto, e até o final deste ano, a agenda é esta, além de um possível reality show esportivo.

Existem dúvidas em relação a 2025, se continuará colaborando assim ou de outra forma.

Quinta temporada

Jean Marcel Gatti, após “Família é Tudo” na Globo, aguarda o lançamento da quinta temporada da série “Impuros”, marcado para o próximo dia 24 no Disney+.

Faz um dos protagonistas, Coisa Ruim, braço direito do líder da facção CCP.

“Ele se torna um problema para Evandro do Dendê, interpretado pelo Raphael Logam, e vai gerar muita briga e desconfiança", antecipa Gatti.

Bate-Rebate

· O remake de “Vale Tudo” tem estreia prevista para 31 de março de 2025...

· ... De acordo com comentários de Manuela Dias, o roteiro terá pouco mais de 170 capítulos.

· “Novela” é o título do sexto álbum da cantora Céu, que vai disparar uma turnê na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil...

· ... Por aqui, no Rio de Janeiro, no próximo dia 13, e em agosto - São Paulo, Brasília, Ribeirão Preto-SP, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, entre outras.

· Philipp Lavra, ator do filme “A batalha da rua Maria Antônia”, está a caminho de “Garota do Momento”, na Globo...

· ... É a próxima novela das seis...

· ... Detalhe: “Batalha”, com roteiro e direção de Maria Egito, fala sobre o confronto entre estudantes da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCL-USP) e Universidade Presbiteriana Mackenzie ocorrido em 2 de outubro de 1968...

· ... A produção conquistou o prêmio de melhor filme de ficção do Festival do Rio, em 2023.

· “Mata-Mata”, série de Cauã Reymond sobre os bastidores do futebol, teve sua produção “congelada” na Globo...

· ... Se ela poderá, em algum momento, ser oferecida a “terceiros”, é uma pergunta, por enquanto, sem resposta...

· ... Mesmo porque, o Cauã – ainda – é artista exclusivo da Globo.

C’est fini

A Globo deu início aos trabalhos de “Volta por Cima”, da Claudia Souto, escolhida para substituir “Família é Tudo” na faixa das 19h.

Viviane Araújo, que se submeteu a uma cirurgia, hérnia umbilical, é uma das atrações do elenco.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!