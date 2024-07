Reparem nestes nomes. São de alunos brasileiros. Mas que remetem à Itália. Herança de avós e bisavós...

São os alunos da Irmã Jacinta. Alunos e alunas do terceiro ano primário do Colégio São José, de São Bernardo, o chamado Colégio das Irmãs. Estamos na primeira metade da década de 1950.

O trabalho feito pelo amigo Fulvio nos faz lembrar outro são-bernardense, de uma geração mais antiga que a nossa, autor de dois livros maravilhosos sobre a história de São Bernardo.

Attilio Pessotti, o historiador, diante de uma foto como esta, ia a campo para identificar o maior número possível de alunos – ou de funcionários, caso a foto fosse de uma fábrica de móveis ou tecelagem, com seus empregados e empregadores, juntos, geralmente de macacões.

Fulvio Bechelli fez o mesmo que Pessotti, e o que chama a atenção são os nomes, em sua maioria, de descendentes italianos.

EXERCÍCIO

Em pé (a partir da esquerda): Marlene, Tereza Gastaldo, (3), (4), Elide Copede, (6), (7), (8), Carolina Fusari, Tereza Capassi, Elizabeth Daniel, (12), (13), Pessotti, (15), (16), (17), Marília Legnanholi, Sueli Savordeli e Raquel dos Santos.

Ao centro (sentadas): (1), Arsuffi, Eni dos Santos, (4), Hilda Batistini, (6), irmã Jacinta, (8), Leda dos Santos, Olga Iesi, Elena e Neusa Marchesini.

Na frente, os meninos: Carlos, José de Abreu, Bruno (morava na Vila Baeta Neves), Nélio Scarchiello, (5), Gilberto Frigo (futuro vereador), Gaspar, Osmar Cuziol (futuro diretor municipal de Cultura), Fulvio Bechelli (o nosso colaborador, Ademir Ferro (que pela idade não é o que foi vereador – ou seria o próprio?) e (11).

CANTA ITÁLIA

O trabalho de Fúlvio Bechelli é encaminhado ao programa “Canta Itália”, do ítalo-brasileiro Marquitho Riotto, como contribuição à seção “Momento Memória”.

E olha lá, hoje é quarta, portanto, a Itália canta com Marquitho, o bambino.

CANTA ITÁLIA. Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h.

Crédito da foto 1 – Acervo: Fúlvio Bechelli

Crédito das fotos 2 e 3 – Projeto Memória

GRAVATAS COM TRÊS LISTRAS. Alunas e alunos do Colégio São José. Fulvio Bechelli está presente, na foto dos colegas estudantes. E dois destaques, Fulvio e Riotto, fazendo memória neste ano da graça de 2024, no rádio e no jornal

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 10 de julho de 1994 – Edição 8748

MANCHETE – Brasil brilha e vai às semifinais.

Em sua melhor exibição na Copa dos EUA, a Seleção Brasileira venceu a Holanda por 3 a 2.

O técnico Parreira disse que Branco foi um macho.

Texto: Edson Rossi, enviado especial.

HOJE

Dia Mundial da Lei

Dia da Saúde Ocular

Dia do Engenheiro de Minas

Dia Internacional da Pizza

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bananal, Capivari, Pindamonhangaba, Rio das Pedras e Santa Isabel.

Também aniversariam em 10 de julho: Araruna e Sousa (PB), Bambuí (MG), Santo Antonio da Imperatriz (SC) e São Luiz do Norte (GO).

EM 10 DE JULHO DE...

1939 - Departamento de Estradas de Rodagem (DER) dava início à construção da Via Anchieta, rasgando o território de São Bernardo.

1949 - Fundada, no Clube Elite Utinga, a Sociedade Amigos de Utinga, com a finalidade de pleitear melhoramentos para o 2º Subdistrito de Santo André. Incluía os bairros de Santa Terezinha, Camilópolis, Parque das Nações e Vila Prosperidade.

Fonte: “Folha do Povo”, 15-7-1949.

1959 - Fundado o Clube Recreativo Guacyara, de São Caetano.

Os sete filhos de Santa Felicidade

10 de julho

A Igreja comemora a festa dos sete filhos mártires de Santa Felicidade de Roma: Januário, Félix, Filipe, Silvano, Alexandre, Vital e Marcial. Corria o século II da era cristã.

Especificamente, o dia de Santa Felicidade é o 23 de novembro.

Fonte: professor Plínio Corrêa de Oliveira