Lula diz que lançará aliança contra a fome e quer apoio de países vizinhos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 8, em reunião de líderes do Mercosul, que lançará dentro de duas semanas a Aliança Contra a Fome e a Pobreza. A iniciativa será dentro do G20, que neste ano é presidido pelo Brasil. Lula pediu apoio de outros países da região. "Em duas semanas farei a apresentação da Aliança Contra a Fome e a Pobreza no âmbito do Grupo, que será aberta em breve a todos os países. Espero contar com o apoio de todos vocês como membros da aliança", disse o presidente brasileiro. Lula discursou em Assunção, capital do Paraguai, onde é realizada a Sessão Plenária dos Presidentes dos Estados Parte do Mercosul e Estados Associados.