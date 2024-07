Ryan Reynolds e Hugh Jackman chegam de bicicleta em evento de Deadpool & Wolverine

Gente como a gente! Mais uma vez provando a fama de que são ícones acessíveis, Ryan Reynolds e Hugh Jackman decidiram chegar a um evento de uma forma curiosa. Os atores de Deadpool & Wolverine dispensaram o uso de carros e apostaram em bicicletas como meio de transporte para chegar ao local.

A dupla de astros estava acompanhada de Shawn Levy, diretor do filme que chegará aos cinemas no dia 25 de julho. O cineasta se juntou aos protagonistas e também surgiu pedalando. Na maior naturalidade, os três acenaram aos fãs enquanto chegavam, estacionaram suas bicicletas e depois esbanjaram muito carisma ao posar para as fotos. Cada um ostentava seus óculos escuros e visual impecável. Isso que é entrar com estilo, não é mesmo?

O elenco e produção de Deadpool & Wolverine está em turnê mundial para divulgar o longa-metragem da Marvel Studios. O evento em questão foi realizado para os fãs de Berlim, na Alemanha. A ansiedade para o lançamento segue cada vez mais forte entre os admiradores dos personagens.