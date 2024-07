Patrícia Poeta entra de férias e Tati Machado assume comando do Encontro

Modo férias! Patrícia Poeta postou uma sequência de fotos de biquíni nesta segunda-feira, dia 8, aproveitando a praia. Na localização, a apresentadora brincou e colocou: Localiza Aí, mas de acordo com a colunista Fábia Oliveira, o destino da jornalista seria Ibiza, na Espanha.

Enquanto isso, em São Paulo... Durante as férias de duas semanas da apresentadora, Tati Machado, recém-vencedora do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, e Valéria Almeida assumirão o comando do Encontro nas manhãs da TV Globo.

Vale lembrar que Poeta postou um texto, nas redes sociais, falando que sairia de férias:

Seguidores, queridos, hoje saio em férias. Trabalhar, com amor, é preciso. Mas descansar é essencial também. Tão feliz por ter festejado, ontem, esse filho querido: o Encontro, em terras paulistanas. Agora parto, por alguns dias, para renovar as energias. Me ausento com a certeza de deixar esse filho com uma família carinhosa, que vai cuidar muito bem dele. Obrigada e até breve! Dou notícias por aqui também!