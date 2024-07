Prefeitura abre clínica veterinária pública e anuncia Meu Pet Eterno

A Prefeitura de Rio Grande da Serra inaugurou no sábado a primeira clínica veterinária pública. Localizado no Centro, o espaço está equipado com consultórios, centro cirúrgico e um amplo espaço de bem-estar animal.

Durante a inauguração, a prefeita Penha Fumagalli (PSD) anunciou a criação do programa Meu Pet Eterno, que permitirá aos moradores da cidade se despedirem de seus animais recém-falecidos, que serão cremados.

“Essa iniciativa visa trazer conforto aos corações que sofrem com a perda de seus companheiros, sejam cães ou gatos, e também promove um destino ecologicamente correto. Em breve, teremos um canil-gatil transitório para animais destinados à adoção”, declarou a prefeita.