Juliano Floss se declara para Marina Sena no Domingão com Huck

Quanto amor! Juliano Floss não ganhou o Dança dos Famosos, mas parece ter levado um prêmio ainda melhor para casa. Em participação no Domingão com Huck no último dia 7, o influenciador, que acompanhava o final da competição, separou um tempinho para se declarar para a namorada Marina Sena.

Apaixonado, ele disse:

- Acho que ela está vendo direto de Madrid agora. Amor, obrigado por ter entrado na minha vida. Não vou me prolongar muito se não vou ficar nervoso. Mas tem gente que entra (na vida) para mudar tudo. Você está mudando tudo. Obrigado, te amo.

Logo depois, Juliano ainda perguntou se Luciano Huck aprovaria o namoro, e o apresentador respondeu:

- Claro que sim. Adoro ela, está mais do que abençoado.

Fofos, não é?