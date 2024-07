Lívia Andrade solta suposta indireta para Patrícia Abravanel e ela rebate

Rolou uma troca de farpas? Não é de hoje que Lívia Andrade e Patrícia Abravanel trocam indiretas, ou até mesmo diretas, quando a loira ainda trabalhava para o SBT. Mas, no último domingo, dia 7, parece que um novo capítulo foi adicionado nessa história quando Andrade parabenizou Eliana por sua nova fase na TV Globo.

A farpa teria rolado na legenda da publicação nas redes sociais, quando Lívia descreveu Eliana como uma pessoa guerreira, e não herdeira.

Leia abaixo:

Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz! Todo sucesso e felicidade para Ela que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto porque não nos resta outra opção!

Por coincidência, ou não, Patrícia fez uma publicação nas redes sociais, pouco tempo depois, para falar sobre a responsabilidade de ter herdado um legado.

Passando pra agradecer o carinho e audiência de vocês!!! No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante...

Eita!