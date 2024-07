Sto.André e Diadema avançam na instalação da iluminação em LED

A modernização do sistema público de iluminação segue avançando no Grande ABC. Na última semana, em Santo André, por meio do programa Banho de Luz, a atualização aconteceu no corredor formado entre a Avenida Antônio Cardoso e a Rua Oratório, desde o bairro Bangu até o Jardim Sônia Maria, no limite com o município de Mauá e com a Zona Leste da Capital. Além da cidade andreense, Diadema tem apostado na expansão do novo tipo de iluminação, concluindo a instalação em três bairros.

Em Santo André, serão aproximadamente 450 pontos de luz modernizados para luminárias de LED nesta etapa do Banho de Luz, incluindo não somente as vias onde passam carros, coletivos, outros tipos de veículos e pedestres, como os corredores do trólebus, proporcionando mais segurança, qualidade de vida e também economia aos cofres públicos.

“Estamos chegando em 40 mil pontos de luz, entre 75% e 80% de toda a cidade com iluminação modernizada. Estamos caminhando para levar a toda a cidade iluminação de LED, que dura mais, consome menos energia e ilumina mais”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

“A luminária antiga, ainda por cima, exigia muito mais manutenção, enquanto o LED traz, inclusive, outra cara e estamos levando para toda a cidade”, justificou o chefe do Paço andreense.

As próximas etapas preveem a finalização da área que contempla Vila Camilópolis, Vila Sá, Vila Metalúrgica e Utinga e posteriormente a região do Parque Novo Oratório, Parque Capuava, Jardim Santo Alberto e Jardim Ana Maria, totalizando aproximadamente 4.000 pontos. O objetivo do Banho de Luz é alcançar 100% de cobertura em Santo André, o equivalente a 53 mil pontos, que estão distribuídos em aproximadamente 1,3 mil quilômetros de vias. A pretensão da prefeitura andreense é economizar 52% em consumo de energia, o equivalente a 842,2 MW/mês.

O programa Banho de Luz vem realizando também a modernização de telegestão e monitoramento do parque luminotécnico, permitindo que as equipes da Prefeitura tenham controle total dos pontos luminosos.

DIADEMA

A Prefeitura de Diadema também concluiu a troca das antigas luminárias a vapor de sódio por luzes de LED em três bairros. Eldorado, Campanário e Inamar já estão com as ruas mais iluminadas e mais seguras. A troca faz parte de um programa municipal, e, neste processo, serão substituídas 14 mil lâmpadas. Somados aos 11,4 mil pontos de LED em funcionamento, o município contará com mais de 25 mil luminárias instaladas pelo novo sistema.

Outra melhoria que Diadema ganha com a modernização da iluminação é o processo de georreferenciamento que está sendo feito junto com as trocas das lâmpadas. Ele permite a localização exata do ponto de luz, o que facilita o trabalho de manutenção. A aplicação da tecnologia LED, ainda, insere Diadema no conceito de cidades inteligentes. O uso da inovação facilita a coleta de dados por sensores, melhorando o monitoramento e a prestação dos serviços públicos.

A iluminação com luzes de LED também envolveu os 219 núcleos habitacionais de Diadema, onde residem mais de 75 mil pessoas. As substituições das lâmpadas nessas localidades já terminaram, incluindo ruas principais, travessas e passagem.