Charge - 8 de julho de 2024

A gestão de José Auricchio Júnior (PSD) à frente da Prefeitura de São Caetano elevou as dívidas do município em 188,4%, em valores nominais. Entre janeiro de 2017, primeiro ano da terceira gestão pessedista no Palácio da Cerâmica, e abril de 2024, o passivo passou de R$ 192,5 milhões para R$ 555,1 milhões.

Dados do Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), mantido pela Secretaria do Tesouro Nacional a partir de dados fornecidos pelos próprios municípios, mostram que, em cinco dos sete anos completos da atual gestão, a Prefeitura registrou aumento da dívida consolidada.