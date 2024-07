Paulo Fonseca é apresentado como técnico do Milan e promete uma nova era: 'Fazer história'

O Milan apresentou, nesta segunda-feira, Paulo Fonseca como novo técnico do clube para o início da temporada europeia. Em seu primeiro discurso, o treinador português manifestou a intenção de marcar a sua passagem com vitórias e títulos. "Sei que vim para um clube que quer ganhar. Visitei o museu, vi a história do Milan e tenho uma grande ambição de fazer parte disso. Mal posso esperar para começar a trabalhar", afirmou.

Apesar do tom otimista, Fonseca chega em meio a um clima de desconfiança provocado pela campanha do último Campeonato Italiano. Apesar do vice-campeonato, o Milan viu a Inter arrebatar o título nacional com 19 pontos de frente. Até agora a diretoria não trouxe nenhum reforço.

Na coletiva, Fonseca comentou sobre o estilo que pretende implantar. "O Milan tem um histórico de jogo ofensivo e para vencer temos de ser dominantes. Pretendo construir uma equipe corajosa, que não deixe os adversários pensando. Quero que os torcedores tenham orgulho deste time", afirmou o treinador ao jornal Gazzeta Dello Sport.

Ele admitiu ainda que um centroavante deve chegar. No entanto, o técnico português não quis adiantar nomes e deixou a tarefa para o ex-jogador Zlatan Ibrahimovic, que agora atua como dirigente da equipe italiana.

"A pressa é inimiga da perfeição e sabemos o que queremos. Na hora certa teremos o jogador. Todos sabemos que há necessidade de um atacante e vamos trazer um jogador com as características certas. Se quisermos explorar os últimos 30 metros, precisamos de um atleta adequado para isso", comentou.

A rival Inter também foi mencionada. De uma forma geral, ele disse que vai montar uma equipe competitiva e afirmou que o Milan vai ser um time difícil de ser batido. "A Inter é uma das equipes mais fortes atualmente, mas não devemos ter medo de nada e jogar com coragem. Prometo luta em todos os nossos jogos", declarou Fonseca.