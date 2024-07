União contra o extremismo, exalta Lula sobre provável vitória da esquerda em eleição na França

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente do Brasil, declarou estar “muito feliz” com a provável vitória da esquerda na eleição legislativa na França. Para o brasileiro, o resultado de boca de urna demonstra a força do diálogo das forças políticas progressistas em defesa da democracia e conta o “extremismo”.

Caso as sondagens se confirme, o processo eleitoral para o parlamento francês sofrerá uma reviravolta. No primeiro turno, disputado na semana passada, lideranças políticas alinhadas à conservadora Marine Le Pen havia se destacado com votação recorde.

"Muito feliz com a demonstração de grandeza e maturidade das forças políticas da França que se uniram contra o extremismo nas eleições legislativas de hoje. Esse resultado, assim como a vitória do partido trabalhista no Reino Unido, reforça a importância do diálogo entre os segmentos progressistas em defesa da democracia e da justiça social. Devem servir de inspiração para a América do Sul", afirmou Lula.

RENÚNCIA

Gabriel Attal, primeiro-ministro da França, anunciou neste domingo, que caso seja confirmada a vitória da esquerda apresentará sua renúncia ao presidente Emmanuel Macron.