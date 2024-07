Polliana Rocha diz contratar enfermeiras bonitas para Leonardo superar medo de agulha

A mais nova informação que causou burburinho nas redes sociais, sobre Leonardo, foi a fala da esposa, Polliana Rocha. Segundo ela, o cantor tem medo de agulha e por isso, a influenciadora passa por maus bocados tentando acalmar ele:

- Vocês não têm noção da luta para fazer exame de sangue no Leonardo. Eu falo que ele deve ter até algum trauma de infância e que perpetua até hoje. Eu tenho que marcar escondido com o pessoal do laboratório. Espero ele chegar, aí eu vou fazer todo aquele meio de campo, e o enfermeiro vai com uma paciência para tirar sangue.

Mas a parte mais comentada pelos internautas foi a estratégia de Polliana para fazer com que o sertanejo tome vacina:

Uma vez eu queria muito que ele vacinasse. Como eu que marco, eu falei assim [para o laboratório]: Manda uma menina bem bonita para dar essa vacina. Pensei que ele iria falar: Nossa, que menina bonita, e deixar de boa. Chegou uma loira aqui em casa, alta, linda e maravilhosa. Na hora que a loira chegou com a malinha e com a cruzinha vermelha, o Leonardo saiu fora.