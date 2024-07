Key Alves revela que rejeitou encontro com Bruno Mars

Eita! Key Alves revelou que rejeitou Bruno Mars durante entrevista no programa Sabadou com Virginia, que foi televisionado no último sábado, dia 6, no SBT. A ex-BBB disse que, durante a temporada de shows do The Town, o cantor quis se encontrar com ela.

- Foi uma história muito doida. Eu estava no interior, e teve show dele aqui em São Paulo, e uma amiga minha, muito famosa aqui no Brasil, me liga [e fala]: Key, onde você está? - Falei: Estou em Bauru. E ela [respondeu]: O empresário do Bruno Mars me ligou e perguntou quem é essa, mostrando seu Instagram.

Com isso, a jogadora de vôlei contou como foi sua reação ao descobrir o suposto interesse do artista:

- Eu travei. Falei: Não acredito!

No entanto, ela conta que não foi, pois não enviaram nada para buscá-la no interior:

- Não fui. Como eu iria assim, do nada? Só de particular, e não iria gastar num particular nunca... Quem disse que mandou? Eu também não ia ter essa cara de pau [de pedir].

Eita!