Jojo Todynho mostra cinturinha e exibe biquíni de crochê

A rotina de treinos e a boa alimentação estão fazendo Jojo Todynho evoluir rápido no seu processo de emagrecimento. No dia 6 de julho, por exemplo, ela surpreendeu ao surgir com uma cinturinha super fina enquanto fazia um passeio de barco pelo Rio de Janeiro.

Para completar, a cantora ainda exibiu um biquíni super ousado de crochê. Ao longo de seu processo de emagrecimento, Jojo já perdeu mais de 50 quilos.

Além da mudança na alimentação e de exercícios físicos, Todynho também passou por uma bariátrica.