Globo vai disparar gravações de ‘Mania de Você’ em Portugal

De surpresa

Como informado por aqui, Angélica gravou um episódio do programa 50 e Uns<para o Globoplay com Gilberto Gil, Zeca Pagodinho e Tony Ramos. Depois do 50 e Tanto, em que recebia mulheres, a nova atração será voltada para homens. Detalhe: Ana Maria Braga entrou de surpresa, durante as gravações, e fez perguntas ao trio.

Neste domingo, a partir das 9h, na TV Cultura, Renato e Chico Teixeira recebem no Balaio o cantor Daniel, que comemora 40 anos de carreira, e o seu pai, José Camillo. O músico relembra momentos de sua carreira e canta seus grandes sucessos.

Ela volta

Natascha Stransky tem presença garantida na 12ª temporada de Reis – A Emboscada, em gravação no Rio de Janeiro. Ela interpreta a personagem Tafate, que fará tudo o que estiver ao seu alcance para manter sua família unida, mesmo que isso signifique despertar a ira da rainha Maaca (Juliana Knust).

O protagonista

Gabriel Vivan, protagonista da temporada 12 de Reis – A Emboscada, tem sido um dos mais exigidos nas gravações. Para viver Abias, o ator aumentou a massa muscular e mudou o visual. Um outro aspecto importante é que ele se revelará um vilão a partir do sétimo episódio. “A expectativa é que seja um trabalho intenso, imersivo e gostoso, como foi com Davi”, diz Gabriel.

Documentário

Com assinatura da Hdaniel Studio, vem aí o documentário João Penca e Seus Miquinhos Amestrados: Entre Sonhos e Hits. A produção promete emocionar e fazer rir com imagens inéditas de arquivo, shows e entrevistas.

E mais

O documentário do ‘Miquinhos’ está em desenvolvimento e ainda não tem data para exibição. No roteiro, uma jornada pela cena musical dos anos 1980, em meio à história da banda que se tornou icônica e deixou sua marca em uma geração.





Teatro

Jéssica Marques, atriz de <CF160>Justiça 2 no Globoplay, integra o elenco do espetáculo Pandemônio, que estreia dia 1º de agosto no Poeirinha, Rio de Janeiro, com direção de Breno Sanches e texto de Alessandro Marson. Uma produção que marca o primeiro trabalho teatral no Brasil do ator português Pedro Carvalho.





Estica

Thaila Ayala vai voltar à trama de<CF160> Família é Tudo para retomar a personagem Elisa. Ela tem um relacionamento com Júpiter (Thiago Martins).

Bate-Rebate