Com Bruna Biancardi, Neymar Jr. assiste jogo do Brasil durante show de Thiaguinho

Neymar Jr. foi curtir o show de Thiaguinho, em São Paulo, no último sábado, dia 6. Acontece que a apresentação do grande amigo do jogador era na mesma hora do jogo do Brasil contra o Uruguai pela Copa América.

Com isso, Neymar compartilhou nos Stories a gambiarra que teve que fazer para conseguir acompanhar os dois eventos. Com o celular ligado no jogo, o jogador acompanhou o show e se manteve a par do placar durante todo o tempo.

Vale lembrar que a noite ainda deu o que falar pelo fato de Ney estar acompanhado de Bruna Biancardi, mãe de Mavie, de nove meses de vida. Depois de meses de rumores, os dois assumiram a volta ao surgirem trocando beijos e carinhos no local.