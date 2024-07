Talento e beleza que encantam

Apaixonada por dança e muito vaidosa, Ayla Mendes Bueno, de apenas 4 anos, é moradora da Vila Luzita e atual Miss Mirim Santo André.

Ayla realizou o sonho de sua mãe, Glaucea Vacari, 40, que quis ser miss quando adolescente. “Como eu sempre vi que dançar é bom para o desenvolvimento das crianças, logo a coloquei no ballet. Ela já faz há um ano e meio. Quando criança, a gente vai procurando alguma coisa para eles (filhos) fazerem”, afirma a mãe. “E aí, um dia olhando na internet, vi esse negócio de desfilar. Fiquei curiosa e fui ver como funcionava. Vi que teria uma seletiva aqui em Santo André. Fiz a inscrição dela em fevereiro. Ela nunca desfilou antes, mas tentamos. Em maio, aconteceu o desfile em Campinas. A Ayla participou como miss mirim e, para a nossa surpresa, a gatinha ganhou com Miss Mirim Santo André” explica Glaucea.

Mesmo novata no ramo, a pequena venceu o concurso na categoria de 4 a 7 anos. Em entrevista ao Diarinho, Ayla não escondeu sua felicidade pela conquista. “Achei muito legal, estou animada para o próximo” revela a miss.

Em seu tempo livre, a vencedora adora dançar acompanhando vídeos na TV, e ler seus livros. Sua mãe conta que Ayla curte assistir a Monstros S.A e que a sua princesa favorita é a Elsa, da animação Frozen: Uma Aventura Congelante.

Sobre o futuro, Glaucea destaca que o próximo passo de Ayla será participar do concurso Estadual. “Não fui esperando que ela ganhasse. Fui de curiosa participar desse desfile e, com isso, aprendi muita coisa. Realmente me surpreendi com ela desfilando. Não esperava que fosse agir do jeito que fez. Aí, comecei a pesquisar e a me interessar. Então, assim, é um evento legal, e agora vem o Estadual, que é um pouco maior do que foi de concurso de cidades. Estou tentando investir, e até à procura de patrocínio. Neste primeiro concurso ela foi de calça jeans e com uma camisetinha, mas, agora, no Estadual vai ser com penteados e vestidos de gala”, diz a mãe.

O concurso Miss Estadual está marcado para o dia 24 de novembro. Ayla conclui que está “curiosa” por esta nova etapa em sua carreira.