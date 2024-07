Discos de vinil voltam a chamar atenção nas lojas do Grande ABC

Apreciar o disco do começo ao fim. Sair à procura do álbum preferido, garimpar, encontrar o melhor preço ou uma versão rara. Chegar em casa e ter a experiência de olhar com calma cada detalhe da capa. Ler o encarte, ouvir todas as músicas, preocupar-se com as agulhas e curtir até o chiado do disco. A experiência de consumir música no vinil vai além da qualidade sonora e, agora, esse item – que já foi dado como ultrapassado – volta a dominar o interesse do público.

No Brasil, as receitas de vendas físicas da indústria fonográfica foram puxadas pelo vinil, com faturamento de R$ 11 milhões em 2023, o que representou alta de 136,2% em relação ao ano anterior, segundo pesquisa da Pro-Música Brasil. De olho nas tendências nacionais, o Grande ABC chama a atenção pelo surgimento de lojas que trazem os “bolachões” nas prateleiras, além da manutenção de endereços tradicionais para os amantes do vinil.

A Lado 2 Discos, lançada em 2023, na Rua Santo André, é um exemplo disso. O proprietário, Márcio Carneiro, é uma das personalidades da região que contribuem para manter a cultura do vinil viva.

“Vivemos um momento em que é tudo muito imediato. As pessoas não ouvem o álbum inteiro nos streamings. O vinil exige um tempo de qualidade. Apreciar a capa, as músicas, levantar do sofá para virar o disco. Ele traz a necessidade de prestar atenção no que está acontecendo. Existem aquelas pessoas que cresceram com isso e ainda consumem pela nostalgia, mas os jovens têm se interessado em aprender a ouvir música desse jeito. O disco te transporta para diversos momentos da sua vida e te dá repertório, assim como qualquer outra cultura”, comenta Carneiro, que trabalha com venda de discos desde 2013.

Ele pontua que a qualidade sonora e a duração do item também são atrativas. “É claro que você precisa ter um bom equipamento, mas o som do vinil é mais encorpado. Você sente o som. No CD, é mais pasteurizado. No streaming, percebo uma queda na qualidade. Apesar de terem máquinas novas hoje, a fabricação do vinil continua sendo a mesma e é um sistema muito perfeito. O grande diferencial é a validade do vinil. Ele não vai descascar ou oxidar como o CD. Se bem cuidado e armazenado, vai durar a vida inteira e ainda ser passado para outras gerações”, diz.

Em relação aos preços, Carneiro aponta que o vinil é uma cultura democrática. “Se quiser comprar lançamentos, raros ou importados, serão mais caros, ainda mais considerando a tributação nacional. Mesmo assim, existem opções mais baratas. Hoje, são inúmeras possibilidades. Para quem quer começar uma coleção, dou a dica de vasculhar o acervo da família.”

Além da venda de LPs, a Lado 2 funciona como selo musical. Os discos , de Otis Trio, e Lúcido, de Diego Estevam (ambos artistas da região) já foram lançados. “Queremos inverter a lógica e fazer com que as pessoas de São Paulo também venham para cá conhecer as produções locais.”

Antiga no mercado, a Merci Disco, no Rudge Ramos, completa 64 anos de história. De acordo com o vendedor João Carlos Júnior, 54, a loja, comandada por Sérgio de Anuncio, trabalhava no início somente com vinil. Depois, focou em CDs e, há cinco anos, decidiu retomar a venda dos LPs.

“Quem escuta no digital, descarta a música. Pula de uma para a outra. O vinil propõe o prazer de ouvir o som. Na Merci, só trabalhamos com produtos novos e, no Brasil, ainda são poucas fabricas e as que existem produzem apenas artistas nacionais. Então, precisamos pegar muitos importados”, explica Junior. “No Grande ABC, o mercado ainda está se estabelecendo novamente. Santo André tem bastante opção, mas aqui em São Bernardo ainda vemos que competimos mais com a Capital mesmo.”

Em levantamento realizado pelo IPC Maps 2024, a pedido do Diário, a região apontou 82 lojas do comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas.

Estética ‘vintage’ atrai público jovem