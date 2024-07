Ações policiais tiram 10 toneladas de drogas das ruas e gera prejuízo bilionário ao crime organizado

Operações realizadas pelas polícias Civil e Militar, apenas na última semana, resultaram na apreensão de 10 toneladas de entorpecentes em todo o estado. As ações deram um duro golpe no crime organizado. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) as apreensões causaram prejuízo superior a R$ 1 bilhão ao tráfico de drogas.

Ao todo foram tiradas das ruas 7,4 toneladas de maconha e 2,5 toneladas de cocaína que abasteceriam o mercado nacional e países da Europa e da Ásia.

Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública, comentou que as ações do Estado visa a não somente desarticular grandes atacadistas do crime, mas ir mais a fundo e tirar das mãos dos traficantes o poderio financeiro. “Nossa estratégia para retirar recursos do crime organizado é fazer a apreensão desse material que é a droga, em especial, a cocaína, a maior fonte de receita do crime organizado”, explicou.

A Pasta destaca que além do fator humano com ações direcionadas ou em batidas policiais, as câmeras corporais utilizadas pelos militares e imagens captadas pelos sistemas de videomonitoramento das rodovias, contribuem para que equipes de inteligência cruzem informações para identificar rotas de escoamento dos produtos ilícitos.

Entre as operações que resultaram na apreensão dos entorpecentes está a realizada no início da semana na zona rural de Rio Grande da Serra. Na ocasião a polícia localizou 1,8 tonelada de cocaína.