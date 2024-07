Príncipe William voa até Alemanha para assistir jogo de futebol da Seleção da Inglaterra

Príncipe William está sendo visto em diversos eventos de entretenimento ultimamente. O herdeiro do trono real compareceu até no show da Taylor Swift e agora voou até a Alemanha para prestigiar a Seleção da Inglaterra no jogo das quartas de final da Eurocopa, que aconteceu neste sábado, dia 06.

O Príncipe de Gales é presidente da Federação Inglesa e fã de carteirinha do esporte! Bem expressivo, ele foi flagrado reagindo aos lances nas tribunas do estádio, junto ao presidente da Uefa, Aleksander Ceferin e ao craque Luís Figo, ex-jogador do Barcelona.

Vale lembrar que a Inglaterra enfrenta a Suíça competindo o lugar pela semifinal da Euro pela segunda edição seguida, em um jogo que terminou em empate. O vencedor do confronto encara Holanda ou Turquia para vaga na final, na próxima quarta-feira, dia 10, em Dortmund.