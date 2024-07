Líder do ranking, Iga Swiatek perde da 35ª do mundo na 3ª rodada de Wimbledon

Líder disparada do ranking mundial, a polonesa Iga Swiatek foi surpreendida pela cazaque Yulia Putintseva e foi eliminada na terceira rodada de Wimbledon. Aos 29 anos, Putintseva é a 35ª do mundo e conseguiu a maior vitória da carreira ao marcar 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/2.

O resultado marca o fim de 21 vitórias consecutivas da número um do mundo, que não sabia o que era perder desde meados de abril. "Não sei como fiz isso. Estava focada em jogar rápido e não dar tempo a ela e funcionou", disse Putintseva, que foi campeã na grama de Birmingham no mês passado e agora acumula oito vitórias seguidas. "Meu técnico disse para ser intensa em todos os pontos", completou Putintseva, que havia perdido os quatro primeiros confrontos com Swiatek.

Embora seja dominante no saibro parisiense - onde conquistou o quarto título de Roland Garros no mês passado -, Iga Swiatek ainda sofre na grama. Seu melhor resultado em Wimbledon foi conquistado em 2023, quando chegou às quartas de final. A próxima rival de Putintseva será Jelena Ostapenko, da Letônia, que venceu Bernarda Pera, dos Estados Unidos, por 6/1 e 6/3.

Outra favorita que caiu neste sábado em Wimbledon foi a tunisiana Ons Jabeur, décima do mundo, que foi derrotada por Elina Svitolina, da Ucrânia, por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/6 (7/4).

Na chave masculina, o alemão Alexander Zverev, vice-campeão em Roland Garros e quarto do mundo, passou pelo britânico Cameron Norrie por 3 a 0, parciais de 6/4, 6/4 e 7/6 (17/15).

BRASILEIROS AVANÇAM

A dupla brasileira formada por Marcelo Melo e Rafael Matos assegurou a segunda vitória em Wimbledon neste sábado ao superar, de virada, o colombiano Nicolas Barrientos e o português Francisco Cabral por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (1/7), 7/6 (7/5) e 7/6 (10/3). O jogo, que começou nesta sexta-feira, teve duração de 2 horas e 44 minutos.

A partida teve contornos dramáticos devido ao adiamento, às paralisações por causa do mau tempo, e ainda três tie breaks. No final, o resultado colocou os brasileiros nas oitavas de final do torneio. Os próximos adversários serão o finlandês Helio Vaarra e o britânico o britânico Henry Patten.

O triunfo em meio a tantas interrupções foi bastante comemorado por Marcelo Melo, que destacou a força mental da dupla para não perder o foco diante dos rivais. "Muito felizes com a vitória. Tivemos esse jogo extremamente complicado. Parar por causa da chuva, no primeiro dia e hoje, que voltamos, jogamos três pontos, e depois tivemos que terminar. Jogamos muito bem o super tie break no terceiro set. Isso foi bem importante em todos os aspectos para nós", afirmou Melo.