Investigação de Gusttavo Lima e Andressa Suita após vídeo do filho dirigindo é concluída

Acabou? Após o vídeo do filho menor de idade de Andressa Suita e Gusttavo Lima gerar burburinho nas redes sociais, o caso foi parar até na Justiça.

Segundo informações do Fala Brasil, da Record TV, a investigação da situação de Suita e Lima foi concluída:

Em nota, a Polícia Civil de Goiás não houve uma violação do código de trânsito brasileiro, nem do código penal, por que o vídeo mostra o garotinho conduzindo o carro ao lado do irmão mais novo dentro de uma propriedade privada.

Até o momento da publicação desta matéria nem Gusttavo, nem Suita se posicionaram sobre o assunto.