Eduardo Costa chama atenção de web após ficar parado por mais de cinco minutos em show

Eita! Eduardo Costa deixa internautas preocupados após ficar parado por mais de cinco minutos em show. Um vídeo do momento viralizou na internet, no entanto, o cantor se pronunciou nas redes sociais:

Quando eu estou ali no palco, que vocês me veem parado ali cinco minutos, dez minutos, é o momento em que as pessoas estão gritando. Sabe o que eu estou fazendo naquele momento em que eu estou parado olhando pra cara daquelas pessoas, ou olhando para o nada? Eu estou agradecendo a Deus pela vida de cada um que está ali. Porque eu saí lá de Abre Campo, do meio do nada, sem ter o mínimo.

Além disso, Eduardo estava sendo alvo de críticas sobre sua aparência. Ele teria emagrecido até 35 quilos e rebateu os comentários:

Falam da minha aparência: Ah tá magro demais, e estava forte, está forte demais... Um monte de fofoqueiro demoníaco fala que eu estou doente, eu repreendo em nome de Jesus, não aceito isso pra mim.