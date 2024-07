Justin Bieber faz show em pré-casamento na Índia para o filho do homem mais rico da Ásia

Meu Deus! Justin Bieber foi contratado para realizar um show em celebração á união do filho do homem mais rico da Ásia, Anant Ambani, com sua namorada de longa data, Radhika Marchant. Ele prestigiou o Sangeet, evento pré-casamento tradicional na Índia, e o casório acontecerá do dia 12 a 14 de julho, em Mumbai.

O noivo é o filho caçula de Mukesh Ambani, CEO das indústrias Reliance e a décima primeira mais rica do mundo, com um patrimônio de 655 bilhões de reais. Já o pai da noiva, Viren Merchant, também é dono de uma empresa farmacêutica de sucesso no país.

Os fãs do cantor foram à loucura com a apresentação e comentaram:

Há quem diga que dinheiro não traz felicidade.

Vale lembrar que além de Justin Bieber, o pai e o casal contrataram a Rihanna. Que incrível!