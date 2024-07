Sandy envia mensagem a funcionária de mercado que se parece com ela

Momento emoção! Após um vídeo de uma caixa de supermercado parecida com Sandy viralizar, a cantora decidiu enviar uma mensagem para ela. Jéssica Lira compartilhou a situação nas redes sociais e se mostrou muito emocionada.

Na legenda do vídeo, a sósia de Sandy abriu o coração sobre acreditar em seus sonhos e relembrou a emoção que sentiu no momento:

Nada é impossível quando você acredita nos seus sonhos, eu estou muito feliz. Na hora eu comecei a chorar e não sabia como reagir, mas simplesmente fiquei emocionada que chegou até ela. Obrigada por acreditar em mim, pelas lindas palavras, você é incrível! E eu farei isso, pode ter certeza.

Além de agradecer a pessoa que compartilhou sua imagem pela primeira vez, Jéssica também lembrou de todos que marcaram a cantora para que isso rolasse:

Fica a frase: Não deixe de sonhar pois a vida pode ir de zero a 1000 em questão de dias. Não desista dos seus objetivos só porque não está dando certo no momento, tudo que você faz hoje soma de forma grandiosa no seu futuro, faça coisas boas e você será retribuído de forma significativa. Agradeço a todos que estavam esperando esse momento, marcaram tanto a Sandy.