Luana Piovani se revolta e critica Pedro Scooby após ele criar conta no Instagram para o filho: - Irresponsável

Vish! Luana Piovani se revoltou com Pedro Scooby após o surfista criar uma conta no Instagram para o filho mais velho, Dom, de dez anos de idade. A atriz, sem papas na língua, e sem citar o nome do ex-BBB, gravou uma sequência de Stories criticando o pai das crianças:

- Em uma outra seara, mas não menos violenta, é um genitor se entender absolutamente responsável por todas as decisões na vida de um filho. No caso, eu gerei, gestei, pari, amamentei todos os meus filhos, então, eu tenho direito e obrigação de saber das coisas que acontecem na vida deles e opinar, porque sou uma pessoa inteligente, madura e absolutamente responsável, começou ela.

Logo em seguida, Luana diz que é totalmente contra a conta da rede social:

- O genitor vem, abre uma conta no Instagram do meu filho mais velho, o que sou absolutamente contra, não importa se é ele que administra, se é no celular dele que está... O que importa é que essa criança também é minha, eu deveria ter sido questionada, perguntada, então, juntos, chegaríamos a um consenso. Mas não é isso que acontece. Afinal de contas, ele é um baita herói, né?

Ela finaliza deixando críticas ao Scooby, e o chamando de irresponsável:

- Ele é inconsequente, irresponsável, não paga nem 50% das despesas dos filhos, mas todo mundo acha que é o melhor pai do mundo, porque ama seus filhos, e é um baita cara alto astral. Pra vocês entenderem o quanto vocês se enganam com imagem. Vocês não entendem nada de criação de filhos.