Russell crava pole no GP da Inglaterra com dobradinha da Mercedes; Verstappen sai em 4º

O duelo pela position no GP da Inglaterra de Fórmula 1 foi marcado por uma disputa particular entre britânicos. George Russell foi o inglês que levou a melhor e vai largar na frente neste domingo. O piloto da Mercedes conseguiu a melhor volta com o tempo de 1m25s819 e conseguiu superar os compatriotas Lewis Hamilton e Lando Norris. O heptacampeão mundial, também da Mercedes, larga em segundo, enquanto o competidor da McLaren sai em terceiro.

A prova foi marcada pela bandeira vermelha logo no Q1, com Sérgio Pérez, da Red Bull, abandonando a classificação após derrapar na pista molhada por causa da chuva. A decepção ficou por conta de Charles Leclerc, da Ferrari, eliminado ainda no Q2.

Apesar de a chuva ter dado uma trégua para os pilotos em Silverstone, a pista ainda estava molhada a poucos minutos do início do Q1. A condição do asfalto obrigou as equipes a mudarem de estratégia ao longo do prova. Pouco tempo depois de colocar o pneu macio, Sergio Pérez derrapou e foi parar na brita. A bandeira vermelha foi sinalizada e o mexicano não voltou à classificação.

Verstappen também escorregou na mesma curva que Pérez e por pouco não foi parar fora da pista, mas conseguiu continuar na prova. O erro atrapalhou o holandês, que terminou o Q1 apenas em 11º. Hamilton fechou em primeiro, com 1min29s547.

O Q2 foi marcado por boas disputas entre Piastri, Alonso e George Russell, mas a surpresa foi Lando Norris, da McLaren, que alcançou o tempo de 1min26s559 e fez a melhor volta. Hamilton não conseguiu repetir o desempenho da qualificação anterior e terminou em 5º A decepção ficou por conta de Charles Leclerc, da Ferrari, eliminado por Stroll no fim da prova.

Russell voltou a se destacar no Q3, disputando a melhor volta com o compatriota Norris. O piloto da Mercedes chegou a ficar somente a 0s006 do piloto da McLaren. No minuto final, Verstappen cometeu um erro no setor 1, enquanto Hamilton surpreendeu e subiu para o topo. Contudo, Russell conseguiu fechar com 1m25s819. Antes da bandeira quadriculada e ficou com a pole.

O GP da Inglaterra ocorre neste domingo, 9. A largada está prevista para às 11h (horário de Brasília).

Confira o Grid de largada do GP da Inglaterra

1 George Russell (ING/Mercedes), 1min25s819

2 Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min25s990

3 Lando Norris (ING/McLaren), 1min26s030

4 Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min26s203

5 Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min26s237

6 Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min26s338

7 Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min26s509

8 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min26s585

9 Alexander Albon (TAI/Williams), 1min26s640

10 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min26s917

11 Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min27s097

12 Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min27s175

13 Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min27s269

14 Guanyu Zhou (CHN/Sauber), 1min27s867

15 Daniel Ricciardo (ITA/RB), 1min27s949

16 Valtteri Bottas (FIN/Sauber), 1min32s431

17 Kevin Magnussen (FIN/Haas), 1min32s905

18 Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min34s557

19 Sergio Perez (MEX/Red Bull), 1min38s348

20 Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min39s804