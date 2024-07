Maestro Laércio de Freitas, pai da Thalma de Freitas, morre aos 83 anos

A atriz Thalma de Freitas anunciou com pesar a morte de seu pai, o maestro Laércio de Freitas, de 83 anos de idade, na última sexta-feira, dia 5.

Através das redes sociais, ela escreveu:

É com o coração cheio de amor que anunciamos o falecimento do Maestro Laercio de Freitas. Papai fez sua passagem hoje à tarde, dormindo na Paz de Deus. Vivas à Vida deste Ser de Luz e Amor, que fez contribuições inestimáveis para a arte e cultura do Brasil, fez grandes amigos por onde passou e amou com todo o coração todos os dias de sua vida.

A despedida ao maestro acontece neste sábado, dia 6 de julho, em São Paulo.

Forças para a família!