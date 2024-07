Após nascimento de suposta filha, Neymar, é visto com Bruna Biancardi

Depois de um namoro cheio de polêmicas, Bruna Biancardi revelou, em novembro de 2023, que não estava mais em um relacionamento com Neymar Jr.. No entanto, diferente dos términos entre os dois no passado, eles têm uma ligação para a vida - a pequena Mavie.

Acontece que, recentemente, os dois voltaram a ser alvo de boatos de romance devido à proximidade um tanto quanto suspeita. Depois do nascimento de sua suposta terceira filha, Helena, o jogador visto curtindo uma noite de pagode com Bruna e os amigos dela.

Pois é, em fotos divulgadas pelos convidados nas redes sociais, os dois apareceram bem próximos, tirando selfies juntos e até conversando ao pé do ouvido.

Será que acabou mesmo?