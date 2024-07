Atração no Parque Cidade da Criança de São Bernardo passa por reforma

Está concluída uma revitalização da área Amazônica, um dos atrativos do Parque Temático Cidade da Criança, em São Bernardo. Entregue na última terça-feira (2), a execução custou R$ 523.010,34 do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, que integra a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado.

O processo contemplou a reestruturação da réplica do Hotel Amazonas e do prédio do Mercado de Manaus, assim como os sanitários, a portaria e áreas verdes.

Segundo o secretário de Turismo e Viagens de SP, Roberto de Lucena, “o objetivo é incentivar o turismo infantil e familiar no Estado de São Paulo, sobretudo no período de férias”.