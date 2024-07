Do bom humor à irritação em minutos

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), era puro bom humor em sua tradicional live das quintas-feiras nas redes sociais. Desta vez, o tucano estava acompanhado da primeira-sobrinha, Flávia Morando (União Brasil), que completara 90 dias como pré-candidata governista ao Executivo municipal. O prefeito estava tão à vontade que pediu aos espectadores que fizessem “perguntas ruins” à unionista. “A Flávia tem de estrear tomando cacetada”, disse Orlando, desafiando a audiência a fazer questionamentos que colocassem a dupla em dificuldade. A audiência até tentou cumprir o desafio, mas Morando não gostou. Um espectador se referiu ao chefe do Executivo, nos comentários, como ‘Orlando Patriani’ – uma provocação à venda, pela prefeitura, do prédio da Secretaria de Educação, no bairro Nova Petrópolis, à construtora de mesmo nome. Foi o suficiente para o bom humor dar lugar à irritação. “Acho que o espectador está brincando, porque se não estiver... Meu nome é Orlando Morando. Mais respeito, porque não me chamo Orlando Patriani. Faça a crítica cheia para ver se eu não te processo, seu babaca”, disse, dirigindo-se ao autor do comentário. Morando terminou a live sete minutos depois.

Presidente do Sindicato da Saúde de São Paulo, Jefferson Caproni entregou no início da semana, em cerimônia realizada na Capital, o diploma de ‘Herói da Saúde de São Paulo’ ao enfermeiro Erick Elói (foto), de Santo André. “Esses heróis anônimos são a coluna vertebral de nosso sistema de saúde”, disse o comandante da entidade, lembrando do empenho da categoria durante a pandemia da Covid-19. O profissional andreense foi reconhecido pelos colegas como “grande guerreiro” e trabalhador incansável.

Fora da briga

O PCdoB de Santo André decidiu, em reunião da executiva municipal realizada na noite de quinta-feira, abrir mão de indicar o pré-candidato a vice na chapa a ser encabeçada pela ex-vereadora Bete Siraque (PT) ao Executivo andreense. Com isso, o caminho fica cada vez mais livre para que o professor universitário Bruno Daniel (Psol) – irmão do prefeito Celso Daniel, morto em 2002 – seja o companheiro da petista na disputa majoritária de outubro.

‘Nosso candidato’

O médico e presidente do Sindmed ABC (Sindicato dos Médicos do ABC), José Roberto Murisset, que chegou a ser indicado pelo PCdoB andreense para o posto de pré-candidato a vice, desejou sorte ao socialista. “Estimado amigo Bruno Daniel, você é nosso candidato e será o futuro vice-prefeito de nossa, sua, do Celso e de toda a familia andreense. Forte abraço e até a vitória”, escreveu.

Pioneiro

A executiva do Podemos de Diadema é a primeira agremiação política do Grande ABC a agendar oficialmente sua convenção partidária para o pleito de outubro. O partido, que deve lançar o ex-deputado estadual Márcio da Farmácia ao Paço, marcou a reunião logo no primeiro dia permitido pela legislação para eventos deste tipo: 20 de julho, às 18h, na Câmara. Assinado pelo presidente Cleuton da Silva Soares, edital convocando os filiados para o encontro está sendo publicado hoje, na seção de atos oficiais do Diário.

Sem capacete

O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), contrariou a organização da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às obras do CEU (Centro Educacional Unificado) em Diadema e permaneceu o evento inteiro sem capacete. Vicentinho, é bom lembrar, é oriundo do setor metalúrgico, que valoriza muito o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).