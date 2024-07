Forças policiais fazem operação conjunta a partir de Santo André

Em uma ação coordenada e abrangente, a Polícia Militar da região deflagrou nesta sexta-feira (5) a Operação Impacto Metropolitano Ambiental, no Parque Guaraciaba, em Santo André. A ação focou na entrega de resultados de diminuição de indicadores criminais e ambientais, na proteção de pessoas, buscando potencializar a sensação de segurança da população, e na integração de diversos batalhões pertencentes à Região Metropolitana, com um efetivo de aproximadamente 330 policiais militares e 132 viaturas, além de um helicóptero Águia da corporação.

Para a operação, foram feitos levantamentos anteriores, com equipes enviadas para áreas específicas de patrulhamento já definidas. Foram convidadas todas as forças de segurança do Grande ABC, incluindo a Polícia Civil e a GCM (Guarda Civil Municipal). Equipes da GCM de São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, além da própria Santo André, estiveram na ação ostensiva, que durou até o início da noite.

Reforçaram o contingente ainda equipes da Polícia Militar – Força Tática e BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) – de outras regiões, como Mogi das Cruzes, Osasco e Guarulhos, para compor essa força extra no combate ao crime.

O foco da operação, na área metropolitana, era coibir crimes como roubo, roubo de veículos, furtos, furtos de veículos e homicídios, que têm sua diminuição tratada como meta pela gestão do CPA/M6. Os crimes ambientais incluem desmatamento e questões relacionadas à fauna e flora. A Polícia Ambiental também atuou com lanchas na represa Billings, em São Bernardo.

O coronel Elizeu Sebastião da Silva Filho, comandante do CPA/M6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), responsável pela Polícia Militar do Grande ABC, informou que a operação já estava prevista e não tem relação com a morte do sargento da Polícia Militar Paulo Adriano de Oliveira (leia mais abaixo).

“Programamos uma operação de impacto com foco em ocorrências ambientais e criminais, atuando pontualmente. Trabalhamos com inteligência para direcionar o policiamento corretamente, tanto em questões ambientais quanto em crimes de ordem comum”, informou o comandante.

QUEDA

Conforme mostrou o Diário nesta semana, o Grande ABC registrou diminuição em crimes contra a vida, dignidade sexual e patrimônio. De janeiro a maio deste ano, os números de vítimas de homicídio doloso e ocorrências de estupro, assim como as de roubo e furto geral e de veículos, caíram consideravelmente em relação ao mesmo período do último ano, com variações entre 3% e 31% a depender do crime. Os dados foram divulgados na última semana pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.